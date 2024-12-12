انت الأن تتابع خبر بطنك هتـلزق بكلها في ضهرك!”.. بعد ظهورها الأخير بنحافة ملحوظة ياسمين عبد العزيز تكشف عن طعام بسيط مفعولة جبار بكل مطبخ ينقص وزنك في لمح البصر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تجربتها المثيرة في فقدان الوزن، حيث تمكنت من خسارة 13 كيلوغراماً في 13 يوماً فقط، وذلك بفضل تناول طعام بسيط ومتواجد في كل منزل وأكدت ياسمين أن السر يكمن في إدخال سلطة خل التفاح إلى نظامها الغذائي، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من روتينها اليومي.

سر خسارة الوزن

أوضحت ياسمين عبدالعزيز أنها كانت تتناول طبقاً من سلطة خل التفاح قبل كل وجبة رئيسية، وهو ما ساعدها على تقليل شهية الطعام والحد من الإفراط في الأكل كما اعتمدت على تناول الخضروات بشكل رئيسي في جميع وجباتها، وذلك لما تحتويه من ألياف تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الجوع وللتخلص من السكريات والكربوهيدرات، استبدلت ياسمين تلك المكونات بالتفاح الأخضر كوجبة خفيفة وصحية كما حرصت على زيادة تناول الشاي الأخضر الذي يعرف بفوائده المتعددة في تحسين الصحة والمساعدة على خسارة الوزن.

فوائد خل التفاح

تؤكد الدكتورة آمال فتحي، استشارية السمنة والنحافة، أن خل التفاح يحتوي على خصائص طبيعية تساعد في حرق الدهون، وخاصة تلك المتراكمة في مناطق البطن والأرداف وتعتبره أحد أفضل الحلول للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على الرشاقة.

طريقة استخدام خل التفاح