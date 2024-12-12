انت الأن تتابع خبر القرنفل دا حل خطير للحصول علي شعر طويل وحرير!!.. خلطة القرنفل حل خطير للحصول علي شعر صحي وناعم..هيغذي بصيلات شعرك 100%!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القرنفل من المكونات الطبيعية ذات الفوائد العظيمة للشعر، إذ يمكن اعتباره “معجزة” لمن يرغب في الحصول على شعر طويل وجميل خلال فترة قصيرة، تتميز وصفات القرنفل بقدرتها على تعزيز صحة فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر، وإضفاء لمعان ونعومة فائقة لذلك، إذا كنتي من صاحبات الشعر القصير أو تعانين من مشاكل في شعرك، ستجدين في هذا المقال الحل المثالي للحصول على شعر طويل وصحي باستخدام القرنفل.

وصفة القرنفل وزيت الخروع

هذه الوصفة فعالة للغاية لإطالة الشعر وتقويته.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب، اخلطي 6 قطرات من زيت القرنفل مع ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين من حليب جوز الهند.

امزجي المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

وزعي الخليط على كامل الشعر، مع تغطيته بغطاء خاص للشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي الشعر بالشامبو المناسب لشعرك واشطفيه بالماء الفاتر.

لأفضل النتائج: كرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيا.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

هذه الوصفة مثالية لتغذية الشعر ومنحه القوة واللمعان.

طريقة التحضير:

في عبوة محكمة الإغلاق، ضعي 4 ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل مع كوب من زيت الزيتون.

أغلقي العبوة جيدا واتركيها في مكان مظلم لمدة 10 أيام حتى تتداخل المكونات.

بعد انتهاء المدة، قومي بتصفية الخليط واستخدمي الزيت الناتج.

طريقة الاستخدام: اغسلي شعرك جيدا، ثم دلكي الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف.

وصفة القرنفل وزيت جوز الهند

تعد هذه الوصفة رائعة لترطيب الشعر وإطالة جذوره بشكل صحي.

طريقة التحضير:

اخلطي 10 قطرات من زيت القرنفل مع 10 قطرات من زيت جوز الهند.

وزعي الخليط على الشعر بالتساوي، ثم دلكي فروة الرأس بحركات دائرية من الجذور إلى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك طوال الليل.

في الصباح، اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه بالماء الفاتر.

لأفضل النتائج: كرري هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيا.

لماذا القرنفل هو الحل المثالي لشعرك؟

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموها.

يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يحفز إنتاج الشعر الجديد.

يمنح الشعر لمعانا ونعومة طبيعية، ويقلل من تساقطه.

الختام