مكعبات الخيار المثلج للبشرة ستغنيكي عن كل مستحضرات العناية بالبشرة

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رياض - احمد صلاح - تحتاج البشرة إلى الإهتمام بصفة مستمرة حتى لا تبدو مرهقة، لذلك فإن إستخدام مكعبات الخيار المثلج للبشرة هو الحل الأمثل دائمًا حيث يحتوي الخيار على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة، إذ يمكن إستخدامه بطرق تجعله مرطب للبشرة ويمكن إستخدامه بطريقة أخرى تجعله عنصر أساسي للتخلص من الهالات السوداء حول العينين، لذلك تابعينا لتتعرفي على أفضل طريقة له.

مكعبات الخيار المثلج للبشرة

يعد الخيار من العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة، والتي تغنيك عن إستخدام العديد من أنواع الكريم ويمكنك إستخدامه مثلج ليفيد بشرتك،

وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

حبة واحدة من الخيار الناضج.

علبة لعمل مكعبات الثلج.

طريقة التحضير

ضعي الخيار في الخلاط حتى يصبح مثل العصير.

اسكبي الخليط في علبة المكعبات وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد أن تخرجيها قومي بغسل وجهك بالماء والغسول، ثم استخدمي الخيار المثلج

وذلك بتمريره على بشرتك حتى يصبح مثل الماء.

اغسلي وجهك جيدًا وجففيه باستخدام منشفة قطنية.

كرري ذلك يوميًا للحصول على بشرة مشرقة.

فوائد الخيار المثلج للبشرة

إن استخدام الخيار المثلج لبشرتك سيعود عليها بالنتائج التالية:

التخلص من التهيج الناتج عن الالتهابات.

يخلصك الخيار المثلج من أي سوائل محتبسة تحت الجلد.

يساعدك في تخليص بشرتك من آثار الحرق الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يخلص البشرة من مشكلة الجفاف ويرطبها ترطيبًا عميقًا.

يساعد في الحصول على بشرة صحية متوازنة الحموضة.

يمكنك أن تستخدميه كنوع من أنواع التونر والذي يساعد في التقليل من مشكلة المسامات الواسعة فيجعل بشرتك نضرة خالية من الدهون ويجعلها أكثر نعومة.

يساعد في التخلص من المشكلة التي تواجه العديد منا وهي الانتفاخ في منطقة العينين.

يساعد في جعل البشرة بلون موحد.

يعمل على تخفيف الهالات السوداء ومع المواظبة على الاستخدام فهو يساعد في القضاء عليها.

في نهاية