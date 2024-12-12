مديرية أمن أسيوط تضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:32 مساءً - (حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف، وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مديرية أمن أسيوط، ضبط عدد (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,70 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5,220 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة (17 متهم "لــ 12 منهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (40) قضية أسلحة نارية غير مرخصة .. عبارة عن (5 بنادق آلية - 17 بندقية خرطوش – 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (40 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").

 تنفيذ عدد (440) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (7 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية)، و ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن ( 3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ عدد (808) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة، ضُبط خلالهم (7,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخصة.. عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين"لــ 5 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.