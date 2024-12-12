نصائح احترافية للتخلص من تشقّق الشفاه في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع حلول فصل الشتاء، يواجه الكثيرون مشكلة جفاف الشفاه وتشقّقها، وهي مشكلة لا تحل أحيانًا باستخدام مرطبات الشفاه العادية. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، يلعب نوع المرطب المستخدم دورًا أكبر من كمية استخدامه في التغلب على هذه المشكلة.

بشرة الشفاه أرق بكثير من باقي أجزاء الجسم، مما يجعلها عرضة للجفاف سريعًا خاصة في الطقس البارد.

بعض مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة قد تحتوي على مكونات تسبب تهيّجًا للجلد الرقيق، مثل العطور أو المنثول أو الكحول.

الطقس البارد، الرياح، وحتى الإنزيمات الموجودة في اللعاب، يمكن أن تزيد من جفاف الشفاه وتشققها.

تجنب المنتجات التي تحتوي على:

الكحول: يجفف الجلد.

المنثول: قد يسبب التهيج.

العطور والمنكهات: يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد التحسسي.

شمع العسل.

زيت الزيتون.

زيت الخروع.

زيت جوز الهند.

زبدة الشيا.

يُوصى باستخدام هذه المستحضرات عدة مرات يوميًا للحصول على نتائج فعّالة.

ترطيب الجسم من الداخل يساعد بشكل كبير على تحسين حالة الشفاه. يُفضل شرب المياه بدلاً من القهوة والمشروبات الغازية.

مثل التفاح، الخيار، الطماطم، الكوسا، البطيخ، الليمون، الجزر، والكرفس، لتعزيز ترطيب الجسم والشفاه.

ارتداء وشاح يغطي الفم عند الخروج في الطقس البارد يساعد في تقليل تعرض الشفاه للجفاف.

للحفاظ على شفاه ناعمة وصحية خلال فصل الشتاء، احرصي على اختيار مرطبات مناسبة خالية من المكونات المهيجة، مع الالتزام بشرب المياه بوفرة وتناول أطعمة غنية بالسوائل. بهذه الطريقة، يمكنك تقليل تشققات الشفاه بشكل فعّال والحفاظ على مظهرها الجذاب.