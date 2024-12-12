فابيو كابيلو يوجه انتقادات قاسية ل-جوارديولا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - وجه المدرب الإيطالي السابق، فابيو كابيلو، انتقادات قاسية للمدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وكان السيتي خسر أمام يوفنتوس، بنتيجة 2-0، أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني النادي الإنكليزي من سلسلة نتائج سلبية حيث حقق فوزاً وحيداً في آخر 10 مباريات، بمختلف المسابقات.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، قال كابيلو: “جوارديولا مدرب كبير، لكنه مغرور ومتغطرس للغاية. في بعض الأحيان خسر ألقاباً لأنه أراد إثبات أن النجاح يعود إليه وليس للاعبين، لذلك استبعد أسماء مهمة في المباريات الكبرى”.

وأضاف: “هذا كان في رأيي محاولة منه للفت الأنظار إليه وسحب الأضواء من فريقه”.