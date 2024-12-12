مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقة دفاعية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة دفاعية على مستوى الظهير الأيسر، خلال الفترة المقبلة.

ويعاني اليونايتد من سلسلة إصابات للثنائي لوك شو وتيريل مالاسيا، الأمر الذي يحتم التعاقد مع لاعب جديد لشغل هذا المركز.

ووفقاً لشبكة “توك سبورت” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجري محادثات للتعاقد مع دييجو ليون (17 عاماً) لاعب فريق سيرو بورتينيو، الذي يلعب في الدوري الكوستاريكي، وتُقدر قيمته بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

ونظراً لأن قواعد الاتحاد الإنكليزي ورابطة البريميرليج تحظر التعاقد مع لاعبين أجانب قبل بلوغهم 18 عاماً، فإنه من المرجح إتمام الصفقة، الصيف المقبل، ولكن هذا الأمر لا يمنع مانشستر يونايتد من إبرام اتفاقية مسبقة مع اللاعب وناديه.

جدير بالذكر، أن الظهير الأيسر الباراجوياني تألق في الدوري الكوستاريكي الموسم الماضي، حيث خاض 19 مباراة وسجل هدفين.