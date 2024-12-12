مدرب شباب الأهلي: نريد فرض هويتنا ونسعى للحصول على اللقب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة الوصل، غداً الجمعة، في نهائي كأس سوبر إعمار للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب البرتغالي: “نرغب في الحضور، وفرض هويتنا على أرض الملعب، ونسعى إلى تحفيز اللاعبين على الإسراع في اتخاذ القرار، ونتمنى الوصول في النهاية إلى تحقيق اللقب”.

وأضاف: “شباب الأهلي يتطور من مباراة إلى أخرى، والموضوع يعتمد في الأول والأخير على عقلية اللاعبين، ولدينا مباراة كأس مهمة، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين حاضرين ذهنياً وفنياً في أرض الملعب”.

وأتم: “كرة القدم تعتمد على الشغف، وأنا عاشق للعبة كمدرب منذ أن بدأت وعمري 12 سنة مع بنفيكا البرتغالي، وهو ما أحاول نقله إلى كل من يعمل معي من مدربين مساعدين أو لاعبين”.