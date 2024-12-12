نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تيفو عالمي" و"شوارع صاخبة".. دوت الخليج يرصد استعدادات رابطة الأهلي بقطر لمواجهات إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي للقاء المنتظر بين زعيم إفريقيا النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي الذي تغلب على بوتافوجو البرازيلي في دربي الأمريكيتين ليضرب موعدا مع الفريق المصري في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي" على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

التقى الفريقان مرة واحدة طوال تاريخهما في عام 2008 وتحديدا في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية التي انتهت لصالح الفريق المكسيكي بالفوز 4/2.

وتستعد جماهير وعشاق نادي القرن الإفريقي لتلك المواجهة باستعدادات خاصة في قطر ولذلك حرص "دوت الخليج الرياضي" على التحدث مع المستشار حسام أبو العلا - رئيس رابطة مشجعي الأهلي بدولة قطر للوقوف على آخر استعدادات تشجيعية خاصة بالرابطة لتلك المباراة.

والذي فتح قلبه لـ" دوت الخليج الرياضي " في بداية حديثه قال عند قدوم فريق الأهلي لقطر يكون هذا اليوم كالعيد خاصة أن الأهلي كان موجودا في الدوحة في ثلاث مناسبات رسمية خلال الخمس سنوات الأخيرة وكانت الدوحة "وش السعد" على الأهلي وارتبط أسم الدوحة بإنجازات الزعيم الإفريقي؛ حيث توج برونزية العالم والتتويج ببطولتين على أرضها.

وأضاف أن رابطة مشجعي الأهلي في قطر منذ إنتهاء لقاء الأهلي والعين وهما في اجتماعات بين اعضائها في أماكن معتمدة لرابطة كمقر الرابطة أو نادي قطر لتنسيق ظهور الرابطة في المدرجات لمساندة الفريق وتشجيعه والخروج بشكل يليق بالنادي الأهلي كما أكد على أن الرابطة تقوم بعمل تدريبات في الصالة المغطاة لنادي قطر لأعضائها والجماهير التي تساند الفريق حتى يكون ظهور التشجيع خلال المباراة بشكل يليق بالنادي الأهلي.

وبسؤالنا عن هل الرابطة تجهز داخلة تشجيعية للفريق خلال تلك المباراة، قال الرابطة تجهز داخلة تاريخية وستكون مفاجأة لكل عشاق النادي الأهلي وهذا بالاتفاق والتنسيق بين الرابطة وكل جماهير الأهلي وروابطه التي ستساند الفريق من الملعب.

كما أكد أن الجماهير القطرية والخليج بشكل عام من عشاق المارد الأحمر ومن المتوقع مساندتهم للفريق من أرض الملعب بشكل كبير لكن الغلبة ستكون لجماهير الأهلي بشكل خاص.

مضيفا أن في حال فوز الأهلي وصعوده لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة ستكون مظاهر الاحتفال بالفوز كما لو كان الفريق يلعب في القاهرة وستكون شوارع الدوحة ملونة باللون الأحمر.

مؤكدا أن لاعبي الأهلي السابقين المشاركين مع فرق قطرية سيكون لهم الدعم والمساندة للفريق إضافة للاعبين القدامى الموجودين قطر مثل وائل جمعة وأبو تريكة.

واختتم رئيس رابطة مشجعي الأهلي بقطر حديثه بأن الرابطة تأسست عام ٢٠١٦ ومؤسسها هو الأستاذ يحيى النحاس، وفي عام ٢٠١٩ تم انتخابه رئيسًا للرابطة من قبل أعضائها مؤكدا أن في حال فوز الأهلي على الفريق المكسيكي سيكون الاحتفال لساعات عقب المباراة ومن بعدها تبدأ الرابطة الاستعدادات للقاء ريال مدريد في النهائي والذي وصفها على حد قوله باللقاء التاريخي والذي لقبه بلقاء القرن المنتظر من وجهة نظره لأنها ستكون بين أكثر فريقين تتويجًا بالألقاب على مستوى العالم قاريا.