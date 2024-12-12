نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان الجهاز الفني المؤقت.. من يقود الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن التشكيل المؤقت للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك

وفقًا لما صرّح به المصدر، قرر مجلس إدارة النادي تشكيل الجهاز الفني المؤقت على النحو التالي:

مدير فني: أحمد مجدي.

مدرب عام: حازم إمام.

مدرب حراس المرمى: عماد المندوه.

مدير الكرة: عبدالواحد السيد (مستمر في منصبه الحالي).

جاء هذا القرار بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك لتولي قيادة فريق الفتح السعودي.

نتائج الزمالك في الكونفدرالية

حقق الزمالك بداية قوية في دور المجموعات من البطولة، حيث فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد. وفي الجولة الثانية، تعادل مع إنيمبا النيجيري في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2 في نيجيريا.

نتائج المصري في الكونفدرالية

من جانبه، تمكن المصري البورسعيدي من الفوز في مباراته الافتتاحية أمام إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيًا 1-1 خارج ملعبه أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية