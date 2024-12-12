الرياضة

ريال مدريد يشغل بال نجم ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يشغل بال نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، انفتاحه على فكرة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

أرنولد منفتح على الانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إن نادي ريال مدريد ينظر إلى ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، كخيار مميز لتدعيم صفوف الملكي في صيف العام المقبل.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن أرنولد تغريه فكرة الانضمام إلى ريال مدريد ولا يمانع باتخاذ هذه الخطوة في مسيرته.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، وهناك محادثات جارية حول تجديد العلاقة التعاقدية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا