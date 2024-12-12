نشكركم على متابعتكم خبر لبشرة ناصعة البياض..إليك وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تسعى معظم الفتيات إلى التخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، للحصول على بشرة مشرقة ونضرة مع بداية فصل الشتاء.

ورغم تعدد المنتجات المخصصة لتفتيح البشرة، إلا أن المكونات الطبيعية تُعتبر خيارًا فعّالًا وآمنًا بفضل خصائصها التي تساعد على تحسين لون البشرة ومظهرها.

وفي هذا السياق، نقدم وصفات طبيعية بمكونات منزلية فعّالة تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، ومنها:

تحتوي الطماطم على خصائص فعّالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل احتوائها على الفيتامينات المغذية.

قومي بهرس الطماطم باستخدام شوكة.

وزّعي المعجون على الوجه.

اتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اغسلي البشرة بالماء.

النتيجة: يمنح البشرة مظهرًا ورديًا مشرقًا ويزيل البقع الداكنة.

يعمل الحليب على حماية البشرة من التصبغات ومنحها مظهرًا مشرقًا وموحد اللون، بفضل العناصر الغذائية التي يحتويها.

سخّني كمية مناسبة من الحليب حتى يصبح دافئًا.

انقعي قطعة من القماش القطني في الحليب حتى تتشبع به.

ضعي القماشة على البشرة واتركيها لمدة 5 دقائق.

النتيجة: تغذية البشرة ومنحها لونًا موحدًا وإشراقًا طبيعيًا.

يتميز العسل بخصائص مغذية ومرطبة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسبب التصبغات وظهور البقع الداكنة، ما يحافظ على لون البشرة الطبيعي.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء.

ضعي طبقة رقيقة من العسل على البشرة.

اتركيه لمدة 5 دقائق.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

النتيجة: بشرة ناعمة ومرطبة وخالية من التصبغات.

استخدمي هذه الوصفات بانتظام للحصول على نتائج فعّالة.

لا تنسي تطبيق واقي الشمس يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

حافظي على رطوبة بشرتك باستخدام كريمات ترطيب مناسبة لنوع بشرتك.

باستخدام هذه الوصفات الطبيعية، يمكنكِ تحقيق بشرة مشرقة وموحدة اللون بطريقة آمنة وفعالة دون الحاجة إلى منتجات كيميائية.