بوتين يشيد برئيس الدولة لاهتمامه بتطوير الذكاء الاصطناعي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة:نازك عيسى

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى اهتمامه الكبير بهذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، قال بوتين: “من خلال اتصالاتي الشخصية مع رئيس دولة الإمارات، أستطيع أن أؤكد اهتمامه البالغ بتطوير الذكاء الاصطناعي وأهميته الكبيرة لهذا المجال”.

وأضاف: “نعلم جميعًا مستوى الإنجازات المذهلة التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال العام الماضي. فقد قفزت الإمارات مراتب عديدة في التصنيفات الدولية، وحققت إنجازات استثنائية وضعتها في مكانة رائدة عالميًا”.

وأشار بوتين إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعد المورد الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية، فضلًا عن تحسين الإدارة العامة وتشجيع الابتكار. كما أعلن عن اقتراب ثورة تقنية شاملة في مختلف المجالات بفضل تطور الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس الروسي أن العام الماضي شهد تغييرات جوهرية في مختلف الصناعات نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنها تمثل ثورة في مجال الهندسة وتصميم وتصنيع أجهزة ومكونات جديدة تمامًا.

يُذكر أن موسكو استضافت في وقت سابق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للذكاء الاصطناعي تحت شعار “رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي 2024″، بمشاركة واسعة من الشركات والمهتمين بهذا المجال المتطور.