انت الأن تتابع خبر مكون هينقل اللحمه في حته تانية!!.. لو ضفتيها على اللحمة ستذوب بين يديك كالزبده بأقل من نصف ساعه.. ياريتك عرفتيها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللحمة الطرية والعصيرية هي سر أي وجبة لذيذة، لكن أحيانًا نجد صعوبة في الحصول على تلك النتيجة المثالية من الطراوة واللذة، إذا كنتِ ترغبين في جعل لحمتكِ مثل الحلاوة، فهناك مكون سحري سيساعدك على تحضير طبق لحمة سيذوب في فمكِ كالزبدة، لا داعي للقلق بعد الآن، لأننا نقدم لك الحل الذي سيوفر عليكِ الكثير من الجهد والوقت.

المكون السحري:

المكون السحري الذي سيجعل اللحمة مثل الحلاوة هو “اللبن الزبادي”، نعم إضافة اللبن الزبادي إلى اللحمة قبل الطهي يمنحها طراوة غير مسبوقة ويجعلها تنضج بشكل أسرع وألذ، حيث يحتوي اللبن الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تكسير البروتينات في اللحمة، مما يجعلها أكثر طراوة ويساعد على اختراق التوابل بسهولة.

طريقة التحضير:

نقع اللحمة في اللبن الزبادي: قبل الطهي، ضعي قطع اللحمة في وعاء وأضيفي كمية مناسبة من اللبن الزبادي، حيث يمكن إضافة بعض التوابل مثل الثوم المفروم، الفلفل الأسود، والكركم لزيادة النكهة.

تركها لمدة نصف ساعة: يفضل ترك اللحمة في اللبن الزبادي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، هذا الوقت كافٍ لاختراق المكونات لعمق اللحمة، مما يجعلها لينة وسهلة التقطيع.

الطهي: بعد النقع، يمكنكِ طهي اللحمة بالطريقة التي تفضلينها، سواء كانت مشوية أو على النار، ستلاحظين أن اللحمة أصبحت طريّة جدًا وسهلة التقطيع.

الفوائد الإضافية: