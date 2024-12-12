وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة بخطوات منزلية سهلة ومضمونة

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رياض - احمد صلاح - اليوم سنتعرف على أفضل وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة بكل آمن ومناسبة لجميع أنواع البشرة، حيث أن جميع الفتيات والنساء ترغب دائمًا في تفتيح المناطق الحساسة لأنها تدل على النظافة والعناية الشخصية، ولذلك تبحث عبر مواقع الإنترنت عن أفضل الوصفات وتكون موفرة لها بدلًا من شراء مستحضرات التجميل غالية السعر وقد تؤثر على البشرة خاصة أصحاب البشرة الحساسة، ولذلك تابع معنا هذا المقال وسنوضح لكم وفضات تبيض المناطق الحساسة بمواد طبيعية.

وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة

سنعرض لكم عدة وصفات طبيعية تساعدك في تفتيح المناطق الحساسة بكل آمن وبنتائج مضمونة:

وصفة الليمون والعسل

أن هذه الوصفة رائعة لتبيض المناطق الحساسة في أقل وقت وبنتائج فعالة ومضمونة، حيث أنه يساعد على ترطيب البشرة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط المكونات في وعاء صغير ومزجهم جيدًا.

يتم وضع الماسك على المنطقة التي ترغب تفتيحها، ثم دلكي المنطقة مدة 5 دقائق.

يترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

تفتيح المناطق الحساسة

وصفة الزبادي والنشا

يعتبر الزبادي من المكونات الطبيعية التي تساعد على تبيض الجلد لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك، كما أن النشا يوحد لوم البشرة ويقضي على التصبغات.

المكونات

ملعقتين من الزبادي البلدي.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع النشا على الزبادي ونمزجهم مع بعضهم البعض.

ثم يتم توزيع المكونات على البشرة أو على المنطقة الحساسة.

تترك لمدة 20 دقيقة حتى تجف تماماً.

بعد ذلك يتم فركه بلطف للتخلص من الماسك، ثم تغسل بالماء الدافئ.

وصفة ماء الورد والسدر

أن هذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها وتنقيتها من جميع الأوساخ، كما أن ماء الورد يعمل على تهدئة الجلد.

المكونات

ملعقة من السدر البودر.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام