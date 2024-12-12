انت الأن تتابع خبر الحكم بثلاث سنوات على المتهم بابتزاز ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالسجن ثلاث سنوات على المتهم بابتزاز ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق "تيك توك"، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، ومحو جميع الصور والفيديوهات والمراسلات.

جاء الحكم بعد ثبوت تهديد المتهم للطفلة هنا محمد مصطفى عبد الحميد الفقي، ما تسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة ورغبتها في الانتحار، وفقًا لأقوال والدها.

صدر الحكم برئاسة مستشار بهاء الدين المري، وعضوية مستشار سعيد عبد الرشيد السمادوني، ومستشار محمد أحمد شعبان، ومستشار محمد سمير الشافعي، وأمانة سر محمود محمد عبد الرازق والسيد رمزي.

وخلال الجلسة، وجه مستشار بهاء الدين المري رسالة صارمة للمتهم قائلاً: "يا شريف، أقول لك ولمن في مثل سنك من الشباب، اتقوا الله في أنفسكم أولاً ثم في الشابات والنساء، وإلا كان هذا هو المصير".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم شريف خالد إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، ووجهت له تهم تهديد الطفلة المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للشرف للحصول على مبالغ مالية، ونقل صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف دون رضاها، وابتزازها عبر رسائل إلكترونية، فضلاً عن إدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب الجرائم المذكورة.