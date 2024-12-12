بالصور.. ميرفت أمين تكشف عن كواليس تصوير «جوما»

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة ميرفت أمين عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "جوما"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ميرفت أمين تكشف عن كواليس تصوير «جوما»

وشاركت ميرفت أمين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس مسلسل جوما، معلقة عليه قائلة: «مسلسل جوما قريبًا».

قصة مسلسل جوما

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، والذي تشهد بعض الصعوبات والأزمات الذى يمر بها الثنائي في حياتهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل جوما

ويشارك في مسلسل جوما عدد من الفنانين منهم، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

آخر أعمال ميرفت أمين

وكان اخر اعمال ميرفت أمين شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل «مليحة»، وجسدت دور والدة دياب وأمير المصري واسمها حنان، وكانت تعمل أستاذة تاريخ في جامعة القاهرة سابقًا.

قصة مسلسل مليحة

ودارت أحداثه حول أسرة «مليحة» الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.