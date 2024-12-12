ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة كيليان مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - كشف ريال مدريد، اليوم الخميس، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي، كيليان مبابي..

مبابي كان قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع الميرنجي في لقاء أتالانتا، في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-2.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في فخذ ساقه اليسرى”.

وأكدت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي سيغيب عن مواجهة رايو فاليكانو، في الجولة 17 من الدوري، بشكل مؤكد، فيما هناك شكوك حول تواجده في نهائي كأس القارات للأندية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.