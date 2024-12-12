لتصبح ناعمة..خطوات بسيطة للعناية باليدين والحفاظ على جمالها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تهتم معظم السيدات بجمال ونضارة اليدين، فهي تعكس الأنوثة والشباب. ومع ذلك، قد يؤدي إهمال العناية بها إلى ظهور التجاعيد وجعل اليدين تبدوان أكبر عمرًا. لذا، يعد الالتزام بروتين خاص للعناية باليدين أمرًا ضروريًا، يشمل الخطوات التالية:

ارتداء القفازات البلاستيكية أثناء القيام بالأعمال المنزلية يعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية اليدين من التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

القفازات تقي البشرة من الجفاف وتحافظ على ملمسها الناعم وصحتها.

يُنصح باستخدام كريم مرطب يوميًا للحفاظ على نعومة اليدين. يمكن اختيار مرطب ذو رائحة لطيفة لتعزيز تجربة العناية.

في فصل الصيف، يجب عدم إهمال تطبيق واقي الشمس على اليدين لحمايتها من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التصبغات.

يساعد التقشير الأسبوعي على التخلص من الرواسب والخلايا الميتة، مما يمنح اليدين مظهرًا أكثر حيوية.

بللي يديك بالماء الفاتر.

ضعي كمية مناسبة من المقشر، ودلكيها بحركات دائرية لبضع دقائق.

اغسلي يديك بالماء الفاتر وجففيهما بلطف، ثم ضعي مرطبًا للحفاظ على الترطيب.

مثلما تستفيد بشرة الوجه من الأقنعة المرطبة، تحتاج اليدين أيضًا إلى هذه العناية.

اختاري قناعًا مخصصًا لليدين وضعيه قبل النوم.

غلفي يديك بقفازات قطنية واتركيها طوال الليل.

في الصباح، ستلاحظين نعومة استثنائية وملمسًا حريريًا لبشرة اليدين.

العناية باليدين ليست رفاهية بل ضرورة للحفاظ على جمالهما وشبابهما. الالتزام بخطوات الحماية، الترطيب، التقشير، واستخدام الأقنعة سيمنحك يدين ناعمتين ومشرقتين تعكسان اهتمامك بجمالك.