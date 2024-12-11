لما يكون مش خايف يخسرك: هيعمل الـ 8 حاجات دول

لما تلاقي الحب اخيرا ، اكيد هتبقي عايزة تمسكي بيه ، وعادة واحدة من الحاجات اللي دايما الستات بتشتكي منها هي صعوبة تعبير الراجل عن مشاعره احيانا ، ولكن الحقيقة ان الرجالة بيظهروا مشاعرهم ولكن بطريقة مختلفة ، التعبير بالكلمات ممكن يكون صعب بالنسبة لبعض الرجالة ، الا ان افعالهم دايما صوتها اعلى من الكلمات ، ومن هنا لو الراجل خايف يخسرك ، سلوكه هيكشف كتير من مشاعره ونواياه حتى لو مقالش ده بكلام صريح وواضح ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنساعدك على التعرف على العلامات التحذيرية اللي تنبهك انه مش خايف يخسرك.

1- مش بيعمل مجهود في العلاقة:

العلاقة مع شريك مش بيعمل مجهود مزعجة جدا ، بتحسي وقتها انك انتي اللي بتعملي كل حاجة ، وهو بيعمل حاجة غير انه عبء عليكي ، وممكن تكوني بتعاني من ده دايما لكن بتقدمي له اعذار ، انه مثلا معندوش خبرة في التعامل مع الست كما يجب ، او مشغول في الشغل عشان كده مش بيرد على الرسايل والاتصالات.

لو الراجل كان في بداية العلاقة مهتم وبيعمل اقصى ما عنده عشان يرضيكي ويكسب حبك وفجأة ده اتغير ومابقاش يهتم زي الاول ، واتوقف انه يعمل مجهود في العلاقة ، دي ممكن تكون علامة قوية انه مش خايف يخسرك ، لما الراجل بيكون مش خايف من خسارتك هيبقى مرتاح جدا في العلاقة وهيعمل الحد الادنى للحفاظ على استمرار العلاقة ، وهتبقى المفاجأت والمواعيد الرومانسية كلها حاجات من الماضي ، لانه بقى ضامن وجودك اي وقت ، فهيبطل يعمل اي مجهود في العلاقة.

علامات تقولك انه مش خايف يخسرك.1

2- بيعتبرك امر مسلم بيه:

في العلاقات الاحترام المتبادل مطلوب لتحقيق النجاح ، لما الراجل يحترم الست اللي معاه دي علامة بتدل على مدى تقديره ليكي وللعلاقة ، ولكن لو مش خايف انه يخسرك ، هيبدأ يعتبرك امر مفروغ منه ، مش هيقدر آراءك او يشاركك انك تاخدي معاه اي قرار ، وهيتوقف عن تقدير الحاجات الصغيرة اللي بتعمليها في العلاقة ، مش هيعترف بجهودك لانه في اللحظة دي مش مهتم بخسارتك ، فلو حسيتي انك مش متقدرة ومش مهمة في علاقتك ، دي ممكن تكون علامة ان الراجل اللي معاكي مش خايف من خسارتك.

وخلي بالك لو لقيتي ده حصل وانه واخدك امر مسلم بيه وبطل يهتم بيكي ، ماتحسيش انك مقصرة وتبدأي في مرحلة التعويض المفرط في العلاقات ، ماتقعيش في الفخ ده!

3- مش بيتواصل معاكي بشكل جيد:

التواصل الفعال هو حجر الاساس لاي علاقة ، والتواصل الفعال بيتضمن بكل بساطة الاستماع النشط والتواصل بصدق مع شريكك ، لكن لما يبدأ التواصل يقل وبقى نادر بينكم ، او بدأ ينسحب من المحادثات واتوقف عن مشاركة افكاره ومشاعره خططه معاكي ، وحتى لو اتكلمتوا بتحسي ان مافيش حياة في المكالمة ، دي علامة تقولك انه مش خايف من خسارتك.

علامات تقولك انه مش خايف يخسرك.2

4- مش بيتكلم عن المستقبل:

لما الراجل بيكون مقدر علاقته معاكي ، هتلاقيه بيتكلم معاكي عن المستقبل وبيحط خطط انتي موجودة فيها ، دايما هتلاقي المستقبل بيثير اهتمام الراجل اللي بيقدر علاقته معاكي ، لكن لو مافيش كلام عن المستقبل ، فدي علامة ان علاقتكم مش هتروح في اي مكان ابعد من اللي انتوا فيه حاليا.

اعرفي دايما انك لو حتى بقالك سنين في علاقة مع شخص ، ولكن مافيش خطط للمستقبل ، فانتي كده مجرد بتقضي وقت ضايع في علاقة مالهاش مستقبل.

5- بيغازل بنات تانيين في حضورك:

من العلامات الواضحة جدا ان الراجل مش خايف من خسارتك هو مغازلته لبنات تانيين بشكل علني قصادك ، ومش بيحاول حتى يخفي انه بيغازل بنات تانيين ، وده لانه مش مهتم يخسرك.

علامات تقولك انه مش خايف يخسرك.3

6- هيخليكي تحسي بعدم الامان:

لما الراجل بيكون خايف يخسرك ، هتلاقي كل حاجة بيعملها بتحسسك بالامان في العلاقة لانه ملتزم معاكي ، ولكن لو تصرفاته بتخليكي تحسي بعدم الامان في العلاقة ، دي ممكن تكون علامة انه مش خايف من خسارتك ، والمفروض انك ماتكونيش باي شكل من الاشكال مع شخص غير آمن بشكل متعمد.

علامات تقولك انه مش خايف يخسرك.4

7- مش بيتنازل ابدا:

التنازلات ضرورية في العلاقات وخصوصا لما يكون في حالة حب في العلاقة ، ولكن لما الراجل مايتنازلش ابدا في اي حاجة ، ده يعبتر سلوك الراجل اللي مش خايف من خسارتك ، واي واحدة بتحترم نفسها وعارفة قيمة نفسها كويس هتعتبر ان الصفة دي سامة وهتخرج من العلاقة ، الراجل اللي بيحبك ويقدرك فعلا مش هيصر دايما على تحقيق اهدافه هو بس في العلاقة من غير عمل اعتبار ليكي.

8- نادرا لما يقضي وقت ممتع معاكي:

لما الراجل يكون مش خايف من خسارتك ، هتلاقيه انه نادرا بيقضي وقت ممتع معاكي ، ولما تحاولي انك تقضي وقت معاه هيتهمك انك متعلقة بيه زيادة عن اللزوم ، او هيقولك انه مشغول ومعندوش وقت ، ولكن لو الشخص بيحب فعلا بصدق مهما كان مشغول اتأكدي انه لازم هيخصص لك وقت في يومه ، حتى لو جدول يومه زحمة جدا ، حتى في الاوقات دي هيقدر يخصص وقت ليكي.

لو مريتي بأي علامة من العلامات اللي قولناها دي ، في الغالب انتي مع راجل مش خايف من خسارتك ، ممكن يكون ادراك ده او الاعتراف بيه صعب عليكي ، خصوصا لو انتي مستثمره بشكل كامل في العلاقة ، ولكن ماتهربيش من الحقيقة ، لو حسيتي نفسك في علاقة سامة اهربي فورا وعيشي حياتك.