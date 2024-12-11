وصفة فراخ كاتشياتوري بالخضار

وصفة فراخ كاتشياتوري هي طبق ايطالي من الفراخ والخضار والصلصة ، سهلة التحضير في طاسة واحدة ، وكاتشياتوري معناها "صياد" باللغة الايطالية ، والطبق يعتبر وجبة متكاملة لانه بيحتوي على البروتين والخضار ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.

المكونات:

- 4 اوراك فراخ بالعضم والجلد.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 حبة بصل اصفر متقطعة.

- 1 حبة فلفل احمر متقطعة.

- 3 فصوص ثوم مفرومين.

- 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

- ½ معلقة صغيرة روزماري

- ¼ معلقة صغيرة ملح.

- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

- 1 كوباية شوربة او ماية.

- 2 كوباية عصير طماطم.

- 1 كوباية مشروم متقطع.

- ¼ كوباية زيتون اسود او اخضر.

وصفة فراخ كاتشياتوري.1

طريقة التحضير:

1- حطي قطع الفراخ في طبق وتبليها بالملح والفلفل الاسود على الجانبين بكمية وفيرة.

2- في طاسة على نار عالية ضيفي زيت الزيتون.

3- بمجرد ما الزيت يسخن حطي الفراخ وخلي الجنب اللي فيه الجلد تحت وسيبيه يتحمر لمدة 5 – 7 دقايق ، اقلبي الفراخ على الجنب التاني لما لونه يبقى دهبي ، واقلي الجنب التاني بمجرد ما الجانبين يبقى لونهم دهبي ، طلعي الفراخ من الطاسة وحطيه في طبق على جنب.

4- صفي نص كمية الزيت من الطاسة اللي حمرنا فيها الفراخ ، وبعدها ضيفي البصل وقلبيه لما يدبل ضيفي الثوم قلبيه دقيقة, وبعدها ضيفي الفلفل الاحمر, المشروم ، سيبيهم على النار لمدة 5 دقايق تقريبا لحد ما يطروا ، وبعدها ضيفي الزعتر, ملح, فلفل اسود, عصير الطماطم, الشوربة.

5- رجعي الفراخ للطاسة تاني بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد يكون فوق ، غطي الطاسة وسيبيها لمدة 20 دقيقة ، وبعدين ضيفي الزيتون الاسود وغطيها تاني وسيبيها لمدة 10 دقايق كمان.

6- بمجرد ما الفراخ تستوي ، ممكن تقدميها لوحدها ، او مع المكرونة, الخبز, او البطاطس المهروسة.

وصفة فراخ كاتشياتوري.2 وصفة فراخ كاتشياتوري.3

الطريقة بالفيديو: