وصفة فراخ كاتشياتوري بالخضار

وصفة فراخ كاتشياتوري هي طبق ايطالي من الفراخ والخضار والصلصة ، سهلة التحضير في طاسة واحدة ، وكاتشياتوري معناها "صياد" باللغة الايطالية ، والطبق يعتبر وجبة متكاملة لانه بيحتوي على البروتين والخضار ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.
المكونات:
- 4 اوراك فراخ بالعضم والجلد.
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 حبة بصل اصفر متقطعة.
- 1 حبة فلفل احمر متقطعة.
- 3 فصوص ثوم مفرومين.
- 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
- ½ معلقة صغيرة روزماري
- ¼ معلقة صغيرة ملح.
- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.
- 1 كوباية شوربة او ماية.
- 2 كوباية عصير طماطم.
- 1 كوباية مشروم متقطع.
- ¼ كوباية زيتون اسود او اخضر.
طريقة التحضير:
1- حطي قطع الفراخ في طبق وتبليها بالملح والفلفل الاسود على الجانبين بكمية وفيرة.
2- في طاسة على نار عالية ضيفي زيت الزيتون.
3- بمجرد ما الزيت يسخن حطي الفراخ وخلي الجنب اللي فيه الجلد تحت وسيبيه يتحمر لمدة 5 – 7 دقايق ، اقلبي الفراخ على الجنب التاني لما لونه يبقى دهبي ، واقلي الجنب التاني بمجرد ما الجانبين يبقى لونهم دهبي ، طلعي الفراخ من الطاسة وحطيه في طبق على جنب.
4- صفي نص كمية الزيت من الطاسة اللي حمرنا فيها الفراخ ، وبعدها ضيفي البصل وقلبيه لما يدبل ضيفي الثوم قلبيه دقيقة, وبعدها ضيفي الفلفل الاحمر, المشروم ، سيبيهم على النار لمدة 5 دقايق تقريبا لحد ما يطروا ، وبعدها ضيفي الزعتر, ملح, فلفل اسود, عصير الطماطم, الشوربة.
5- رجعي الفراخ للطاسة تاني بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد يكون فوق ، غطي الطاسة وسيبيها لمدة 20 دقيقة ، وبعدين ضيفي الزيتون الاسود وغطيها تاني وسيبيها لمدة 10 دقايق كمان.
6- بمجرد ما الفراخ تستوي ، ممكن تقدميها لوحدها ، او مع المكرونة, الخبز, او البطاطس المهروسة.
الطريقة بالفيديو:
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