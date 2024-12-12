على هامش زيارة الصين.. وزير الخارجية يلتقي رموز الجالية المصرية فى بكين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس 12 ديسمبر، برموز الجالية المصرية فى الصين فى مُستهل الزيارة الرسمية الأولى التى يقوم بها إلى بكين، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المُباشر مع الجاليات المصرية فى مختلف الدول والاستجابة إلى مطالبهم.

وأشار الوزير عبد العاطى، إلى حرص وزارة الخارجية على إيلاء المواطنين المصريين فى الخارج الرعاية الكاملة، وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية من خلال البعثات المصرية.

بدر عبد العاطى فى الصين

وأبرز السيد وزير الخارجية اعتزاز مصر بأبناء الجاليات المصرية فى الخارج نظرًا لدورهم الهام فى تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم فى توطيد تلك العلاقات حكومةً وشعبًا، خاصةً مع شريك اقتصادى مهم مثل الصين. ونوه إلى مساعى وزارة الخارجية لتلبية مطالب المصريين فى الخارج، وتقديم خدمات ملموسة تنعكس إيجابيًا عليهم وتُعزز روابطهم بالوطن. كما حث الوزير عبد العاطى رموز الجالية المصرية فى بكين على المشاركة فى النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج فى اغسطس 2025، والذى من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية فى الخارج والوزارات الخدمية.

مؤتمر بدر عبد العاطى

وفي نهاية اللقاء، تفاعل الوزير عبد العاطى مع أعضاء الجالية في الصين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ونوه إلى أن وزارة الخارجية تعكف حاليا على الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية عن طريق رقمتنها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الخدمات القنصلية بالجودة والسرعة التي تلبي احتياجاتهم.

وزير الخارجية بدر عبد العاطى وزير الخارجية بدر عبد العاطى