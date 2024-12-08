افضل 7 مخدات لراحة الجسم والعمود الفقري

عادة مخدات الجسم بترتبط بالنساء الحوامل او الاشخاص اللي بيتعافوا من عمليات جراحية او الاصابات ، ولكن الحقيقة ان اي شخص محتاج مخدة صحية ، اللي هتوفرلك قدر اضافي من الدعم والراحة ، وباتالي ده هيأدي لنوم جيد ، وده هينعكس على صحة جسمك بشكل عام ، والنهاردة هنشارك معاكم افضل مخدات لراحة الجسم.

1- المخدة الافضل للجسم بشكل عام:

مخدة الجسم بتديكي كل المتطلبات للحصول على نوم افضل ، والمخدة دي بتكون قابلة للتعديل بالكامل ، تقدري تضيفي او تشيلي الاسفنج منها ، عشان تناسب اسلوب نومك واكتر الاوضاع اللي بتفضليها.

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2- مخدة لوضعية النوم الجانبية:

المخدة دي تعتبر المثالية للاشخاص اللي بيحبوا يناموا في وضعية النوم الجانبية ، بتحافظ على محاذاة الراس مع الرقبة والعمود الفقري طول الليل ، وبتدي دعم كافي في كل مناطق الجسم الصحيحة وه بيخفف من نقط الضغط على الجسم وتقليل التقلب اثناء النوم ، ومفيدة جدا للاشخاص اللي بيعانوا من مشكلة انقطاع النفس اثناء النوم.

افضل مخدات لراحة الجسم.2

3- افضل مخدة لالم الضهر:

المخدة دي اتصممت بحيث انها تحتوي على وسائد دقيقة قابلة للتشكيل عشان تستجيب وتتكيف بشكل استثنائي مع الجسم ، وهي متصممة للاستخدام اثناء الحمل وللاشخاص اللي بيناموا على جنبهم ، وكمان الاشخاص اللي بيعانوا من اصابات وتوترات عضلية وآلام في الضهر هتكون مفيدة جدا ليهم ، بالاضافة انك تقدري تستخدمي بطرق مختلفة ، ممكن تستخدميها لدعم الساقين وتخفيف الضغط على اسفل الوركين وتثبيت الضهر عند الجلوس ، وبغض النظر عن طريقة استخدامها فالمخدة بترجع دايما لشكلها الاصلي بعد الاستخدام.

افضل مخدات لراحة الجسم.3

4- المخدة المبردة لافضل تبريد للجسم:

لو انتي من الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع درجة الحرارة اثناء النوم ، فالمخدة المبردة هتعمل معاكي فرق كبير ، لانها بتكون مصنوعة من مواد عالية الجودة هتخليكي تحسي بالبرودة والراحة طول الليل ، الغطا بتاعها مصنوع من البوليستر المطاطي خفيف الوزن ، ومليانة برغوة هلامية مخصصة للحفاظ على درجة حرارة مريحة للاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع درجة الحرارة اثناء النوم ، ومفيدة للاشخاص اللي بيناموا على جنبهم ومحتاجين دعم بين الركبتين ، المخدة بتقدم دعم ممتاز للجسم وبتمتص الحرارة كويس ، وبالنسبة للحوامل ، المخدة دي تعتبر ثابتة كفاية لاراحة البطن وتخفيف الضغط على الكتفين والوركين.

افضل مخدات لراحة الجسم.4

5- مخدة wiggle pillow:

المخدة دي متعددة الاستخدام جدا ، سواء عايزة تربطيها وتنامي على الكنبة ، او تسندي رجلك عليها ، او تلفي جسمك عليها للحصول على نوم مريح بالليل ، وبتوفر دعم للجسم كله.

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6- افضل مخدة للحمل:

المخدة ده من افضل الاختيارات للحوامل لانها فعالة في تخفيف آلام الرقبة والضهر ، وتقليل الضغط على المفاصل وتحسين جودة النوم بشكل عام ، وحتى لو مش حامل فالمخدة مريحة جدا ومتعددة الاستخدامات ، تقدري تستخدميها على الكرسي للحصول على دعم اضافي اثناء الشغل على المكتب ، فهي مش مخصصة للامهات الحوامل بس ، ولكن اي شخص يقدر يستفيد من المخدة دي.

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7- مخدة على شكل حرف U:

المخدة دي بتوفر دعم للجسم كله من الامام والخلف ، وهي اتصممت في الاصل للامهات الحوامل لانها بتوفر دعم بزاوية 360 درجة وراحة كبيرة ، ومصنوعة من زغب صناعي مضاد للحساسية ومواد آمنه ، ولكن هي مش مخصصة للنساء الحوامل بس ، بعيد عن الحمل تعتبر من افضل المخدات للاسترخاء اثناء النهار والليل ، ودعمها للجسم بيساعد على تخفيف الآلام والاوجاع ، وده بيضمن لك نوم مريح.

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ايه اللي المفروض تدوري عليه في مخدة الجسم:

اختيار المخدة المناسبة بيتعمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية ، عشان كده لازم تحطي العوامل دي في اعتبارك اثناء البحث عن مخدة الجسم المثالية.

- الغرض:

حددي سبب احتياجك لمخدة الجسم ، سواء لتخفيف آلام الضهر, دعم الحمل, او للراحة بشكل عام ، اختاري مخدة متصممة حسب احتياجاتك المحددة.

- الشكل والحجم:

قيمي مساحة سريرك واختاري حجم مخدة الجسم المناسبة ليه ، لازم تراعي حجم المخدة حسب ابعاد سريرك والتأكد انها بتوفر تغطية كافية لجسمك كله.

- شكل حرف I:بتكون مخدة مستطيلة الطول الشائع فيها هو 54 بوصة ، ومثالية للاشخاص اللي عايزين مخدة للجسم ومعندهمش اي احتياجات محددة محتاجين يعالجوها.

- شكل حرف U:بتوفر دعم للجانبين ، وبتمنعك من التدحرج على السرير ، وبتسهل تغيير الوضعيات من غير ما تحتاجي تغيير وضع المخدة نفسها ، وده بيخليها الاختيار الامثل للحمل ، والطريقة الاكتر شيوعا لاستخدامها هي النوم والجزء المفتوح يكون عند القدمين وتحضني الجنب اللي تفضليه ، وتريحي راسك على المنحنى بتاعها ، وتقدري انتي كمان تغيري في وضعية النوم عليها بالطريقة اللي تريحك اكتر.

- شكل حرف C: بيحتوي على انحناء في كل طرف وتقدري تتنيه وتشكليه بأشكال مختلفة ، وهي اصغر شوية من الشكل U.الشكل J: الشكل ده يشبه شكل حرف I ولكن مع امكانية وضع راسك على المنحنى بتاعها ، لو لف جسمك حوالين الجزء المستقيم ، او وضع المنحني اسفل الركبتين ووضع ضهرك على الجنب المستقيم ، وده اختيار شائع للاشخاص اللي بيناموا عى جنبهم.

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- الحشوة والصلابة:

حددي مستوى الصلابة المفضل ليكي ، مع الموازنة بين محاذاة العمود الفقري والراحة ، وعوامل زي الوزن, الطول, ووضعة النوم بتأثر على الاختيار ده ، معظم المخدات بتكون محشية اسفنج ذكي, او بديل الريش, الصوف, الريش, اللاتكس ، والمخدات المصنوعة من الاسفنج الذكي بتكون اكتر ثبات بتوفر دعم اكتر ، في حين ان المخدات المصنوعة من بدائل الريش والبوليستر هتديكي نوم اكتر راحة ، اختاري دايما الاختيارات اللي مش هتسبب لك حساسية وانها مصنوعة من مواد آمنة ومعتمدة.

- سهولة التنضيف:

حطي في اعتبارك سهولة التنضيف ، بعض المخدات بتكون بأكياس قابلة للازالة والغسل ، وحتى المخدات اللي مش بتحتوي على اكياس قابلة للازالة تقدري تغسليها في الغسالة ، وبننصحك باستخدام اكياس مخدة تقدري تغسليها بالغسيل العادي.

- تنظيم درجة الحرارة:

لو بتنامي في جو حر ، اختاري مخدة قابلة للتنفس ومصممة لتنظيم درجة الحرارة ، التهوية مهمة جدا ، لان ارتفاع درجة الحرارة ممكن يأدي لتعطل جودة نومك.

- سياسة الارجاع وفترة التجربة:

ادي اولوية للمخدات اللي بتتمتع بسياسة ارجاع مرنة وفترة تجربة ، لان الاشخاص اللي بيناموا على جنبهم بشكل خاص بيحتاجوا وقت على ما يلاقوا المقاس المثالي ، فالسماح باسبوع على الاقل للتعديل امر ضروري ، اتأكدي من امكانية استبدال المخدة او ارجاعها لو مش بتلبي توقعاتك.