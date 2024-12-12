تعرف على إيرادات فيلم مين يصدق

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رياض - احمد صلاح - طرحت دور العرض السينمائية فيلم "مين يصدق"، وهو أول تجربة إخراجية للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي، لينضم إلى قائمة الأفلام المعروضة في موسم الشتاء بعد نجاحه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

إيرادات الفيلم

أفاد مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، أن فيلم "مين يصدق"حقق إيرادات بلغت 72,630 جنيها.

فكرة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخصية نادين، التي تعيش أزمة مع والديها بسبب عدم اهتمامهما بها. تتعرف نادين على شاب محتال يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، مما يعوضها عن حب والديها. تتطور العلاقة بينهما وتنشأ قصة حب، ليجد الثنائي نفسيهما في خضم عمليات نصب ومشكلات متعددة.

أبطال الفيلم