انت الأن تتابع خبر برقم خيالي.. تعرف على سعر فستان الفنانة لطيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وظهرت لطيفة، ببدلة بقماش برّاق بألوان ميتاليك، أضافت إليها بريقًا خاصًا يعكس الإضاءة بشكل لافت. التصميم جاء بتفاصيل دقيقة، حيث جمع بين الجاذبية والاحتشام مع لمسات أنثوية واضحة.. أكملت لطيفة إطلالتها بإكسسوارات متناسقة وتسريحة شعر بسيطة، مما عزّز من جمال مظهرها وأضفى عليها طابعًا راقيًا.

وتحمل بدلة لطيفة تصميم إيلي صعب، ونسقتها مع قميص لامع، يصل سعر المعطف إلى 3 آلاف دولار، أي ما يُعادل 152 ألف جنيه، وسروال لامع يصل سعره إلى 88 ألف جنيه، أما سعر القميص 1600 دولار، أي ما يعادل 81 ألف جنيه.