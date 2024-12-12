الإمارات تدين بشدة التفجير الذي وقع في وزارة اللاجئين بأفغانستان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة اللاجئين في أفغانستان، وأسفر عن مقتل الوزير خليل الرحمن حقاني وعدد من الأشخاص الآخرين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت دولة الإمارات عن استنكارها البالغ لهذه الجريمة النكراء، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

كما عبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة أفغانستان وشعبها الصديق، ولأسر وذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم المأساوي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.