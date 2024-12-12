انت الأن تتابع خبر الاطباء هيموتوا ويعرفوها.. الشيخ محمد بن زايد يكشف عن عشبة مفعولها كالسحر تقضي على الورم نهائيا بدون علاج كيميائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البصل والثوم من الأطعمة التي تتمتع بخصائص صحية متعددة، وقد أظهرت بعض الدراسات أن لهما دورًا في مكافحة العديد من الأمراض، بما في ذلك الأورام ورغم أنهما لا يُعتبران علاجًا نهائيًا للورم أو السرطان، إلا أن استهلاكهما يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان أو في دعم العلاج الطبي.

علاج السرطان نهائي

البصل:

يحتوي البصل على مركبات كبريتية وفلافونويدية تعمل كمضادات أكسدة قوية، وهو ما يجعله مفيدًا في تقليل الالتهابات والحد من نمو الخلايا السرطانية يحتوي البصل أيضًا على “الكيرسيتين”، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل التأثيرات الضارة للخلايا السرطانية ويحد من تكاثرها.

الثوم:

يُعتبر الثوم من الأعشاب التي تملك فوائد صحية عظيمة بفضل محتواه العالي من الأليسين، وهو مركب طبيعي ذو خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والمضادة للأورام أظهرت الدراسات أن الثوم يمكن أن يساهم في الحد من نمو الأورام السرطانية عن طريق تعزيز جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على التخلص من المواد السامة.

دور البصل والثوم في علاج الأورام:

الوقاية: تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم والبصل بانتظام قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والمعدة.

دعم العلاجات الطبية: يمكن أن يساعد الثوم في تحسين فعالية بعض العلاجات الكيميائية والإشعاعية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

تعزيز المناعة: البصل والثوم يعززان المناعة، مما قد يساعد الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

كيفية تناول البصل والثوم: