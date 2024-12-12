الثقافة تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من مركز تنمية المواهب بالمحلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، الأربعاء، حفلا فنيا، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتخرج الدفعة الأولى من مركز تنمية المواهب، الذي دشنته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، في إطار برامج وزارة الثقافة لاكتشاف وتنمية المواهب بالمحافظات في المجالات الإبداعية المختلفة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حضر الحفل الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، ووائل شاهين، مدير عام ثقافة الغربية، وبدأت فعالياته بعزف للنشيد الوطني، ثم قدمت الطفلة ريم أدهم عددا من الأبيات والقصائد الشعرية، قبل أن يعتلي مواهب مركز تنمية المواهب المسرح لتقديم باقة منوعة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة، التي قامت الفنانة فريدة المصري، والفنان عمر البدري بتصميمها، ومن إخراج الفنان عبد الرحمن سالم، ومن بينها: كف عروسة، لما حبيبتي هتكبر، الشمس، إيد لوحدها متسقفش، وشهد ختام الحفل تقديم أغنية انتباه، كلمات محمد ناصف، وألحان وائل عوض، أعقبها توزيع شهادات التخرج على مواهب المركز.

على هامش الحفل، الذي أقيم بحضور لفيف من أدباء وفناني الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، منهم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، شهدت الليلة الفنية تفقد الحضور لمعرض للفن التشكيلي، للفنان السيد مصطفى، كما تم عرض فيلم لأهم المحطات والحفلات الفنية التي تم تقديمها خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ انطلاق مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة، والذي ضم الكثير من المواهب بمحافظة الغربية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة تم تدشينه في نهاية شهر أغسطس الماضي، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة لرعاية المواهب، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.