قصور الثقافة في دمياط تنظم فعاليات توعوية حول حقوق الإنسان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهد فرع ثقافة دمياط مجموعة من الفعاليات التوعوية على مدار اليومين الماضيين، بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وجاءت الفعاليات ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وعقدت مكتبة ميت أبو غالب الثقافية محاضرة بعنوان "دور مؤسسات حقوق الإنسان في رفع الوعي بها" بمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية بنات، قدمتها د. صفاء شكل، وتحدثت عن التصنيفات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو دولية، موضحة دور هذه المؤسسات في التوثيق والرصد والتوعية من خلال الحملات الإعلامية والأنشطة الثقافية والفنية، لتعزيز التعاون بين المؤسسات والمجتمع في رفع الوعي بحقوق الإنسان.

وضمن الفعاليات، قام قصر ثقافة كفر سعد بتنظيم معرض لمجلة حائط حول "حقوق الإنسان" بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي، بإشراف الفنان فادي السيد.

كما أقيمت ورش فنية في قصر ثقافة دمياط الجديدة بمدرسة زهرة المدائن لتعليم فن الكولاج والميكسد ميديا بإشراف أمنية القاضي، بالإضافة إلى ورشة لعمل معلقات بالخط العربي ضمن أنشطة نادي الموهوبين لقصر ثقافة الطفل بدمياط، تدريب مي العشري وهبة موسى.

نفذت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، برئاسة د. فادي سلامة، في إطار برامج نشر الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الفهم بحقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع.

من ناحية أخرى أقيمت محاضرة في قصر ثقافة دمياط بعنوان "الإنترنت، ومخاطره، وكيفية الوقاية منه"، بمدرسة محمد صادق كرات المشتركة بالسيالة، قدمها د. أشرف غنام، مسئول الثقافة العامة بالقصر.

تناول "غنام" في حديثه تطور وسائل الاتصال بدءا من الخطابات والتلغراف في عام 1838، وصولا إلى التطبيقات الحديثة، كما استعرض إيجابيات الإنترنت في توفير منصات ثقافية واجتماعية مفتوحة للجميع، لكنه حذر من سلبياته، مثل انتشاره غير المنضبط بين الشباب وفتح المجال لانتشار الأفكار المشوشة.

واختتم المحاضرة بتوصية بعدم السماح للأطفال أقل من 8 سنوات باستخدام الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات يوميا.