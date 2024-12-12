انت الأن تتابع خبر منها الوجبات الجاهزة .. أغذية تساهم في تسريع الشيخوخة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ونوه الدكتور فاليري نوفوسيلوف أخصائي طب الشيخوخة، في معرض تعليقه على هذه الدراسة، إلى أن المواد المذكورة تساهم فعلا في تسريع عملية الشيخوخة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

وأوضح: "بالطبع تحتوي المشروبات الغازية على كمية زائدة من الكربوهيدرات، أي السكر. أي بالتأكيد لا يمكن تصنيفها ضمن المشروبات الصحية أو الأطعمة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، هذه الكربوهيدرات قصيرة السلسلة لذلك يمتصها الجسم بسرعة وليست مفيدة. أما البيتزا والوجبات السريعة، فهي أطعمة رخيصة، وتحتوي على نسبة منخفضة من المنتجات الصحية".

ووفقا له، يهدف تقليل المكونات الصحية في الوجبات السريعة إلى الحصول على أرباح أكثر، مقابل اعتلال صحة المستهلك. مشيرا إلى أن الشيخوخة هي عملية لا ترتبط فقط بالعمر.

وقال: "يتناول الإنسان الأطعمة ويتحرك طوال حياته، وبالطبع تؤثر هذه الوظائف الأساسية على عمره أيضا. فإذا كان خاملا، ويفرط في تناول الطعام دائما، فسوف تظهر عليه علامات الشيخوخة سريعا. ويؤدي هذا إلى تطور الأمراض المرتبطة بالعمر بصورة أسرع، وبالتالي فإن خطر وفاته أعلى بكثير من الشخص الذي يتبع نمط حياة صحي".