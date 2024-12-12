بالفيديو | "مين يصدق" اليوم في السعودية والإمارات والكويت

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبدأ اليوم الخميس ١٢ ديسمبر، عرض فيلم "مين يصدق" بالمملكة العربية السعودية والإمارت والكويت، وينطلق فيهم في أولى جولاته بمنطقة الخليج العربي، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الفيلم بعد طرحه في دور العرض السينمائية المصرية.



ويأتي عرض الفيلم في عدد من دول الخليج، تحديًا جديدً لصناعه خاصة وأنه يقدم بطلان من من الوجوه الجديدة التي يراهن على مستقبلهم السينمائي، وهو الإتجاه الذي تتخذه في نشاطها السينمائي حاليا بدعم صناع السينما من الشباب في مختلف المجالات.

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فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة



وعلى الجانب الآخر، عرض الفيلم مؤخرً ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم من خلاله تكريم فريق العمل بحضور مخرجته زينة عبد الباقي وأبطاله الفنان يوسف عمر، الفنانة جايدا منصور، علي السبع والسيناريست مصطفي بهجت الذي شارك في كتابة الفيلم مع مخرجته.



كان فيلم «مين يصدق» تصدر مؤشرات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية، كما حظى بإعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة والذين أبدوا إعجابهم بفكرة الفيلم كما أشادوا بمخرجته زينة عبد الباقي في أولى تجاربها السينمائية الطويلة، والتي وصفوها بالتجربة المليئة بالتشويق والمتعة حسب وصفهم.

أغاني فيلم «مين يصدق»



كما حققت أغاني فيلم «مين يصدق» التي قدمها كلًا من: أبو الأنوار، للآ فضة، ونور والضبع تفاعلًا كبيرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك" حيث نشر الكثيرون مقاطع من الأغاني عبر حساباتهم الخاصة، وأبدوا تفاعلهم معها.

أبطال فيلم «مين يصدق»



فيلم «مين يصدق» عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وطرح رسميًا بدور العرض السينمائية المصرية يوم 27 نوفمبر، وهو من فكرة زينة عبدالباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، علي السبع، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.



تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.



