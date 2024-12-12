جوائز مركز السينما العربية وشركائه في الدورة الرابعة لسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز سوق المشاريع في نسخته الرابعة، والتي تشمل 5 جوائز مادية وعينية يقدمها مركز السينما العربية واثنين من شركائه هما شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، MAD Solutions.

المنتجة جواهر العامري

فاز بجائزة مركز السينما العربية والتي تتمثل في دعوتين للمشاركة في فعاليات روتردام لاب، ضمن النسخة المقبلة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، الأولى لمنتج مشروع سعودي وفازت بها المنتجة جواهر العامري عن مشروع دوري ميمي، والثانية لمنتج مشروع عربي غير سعودي وفازت بها المنتجة كريستيل يونس عن مشروع احتفال السوبرنوفا من لبنان.



جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART)

تتمثل في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي، الجائزة الأولى 50 ألف دولار أميركي لمشروع فيلم سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع لو خيّروني من إخراج لنا قمصاني، والجائزة الثانية 50 ألف دولار أمريكي لمشروع فيلم عربي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع كي طيح البقرة للمخرجة أسماء المدير من المغرب.

فاطمة البنوي

وقدمت MAD Solutions جائزتها إلى مشروع فيلم دوري ميمي للمخرجة فاطمة البنوي من السعودية، وتتمثل الجائزة في اتفاقية لحقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم، قدرها 50 ألف دولار أمريكي.