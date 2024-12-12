أرواح فى المدينة تختتم لقاءاتها فى 2024 وتحتفى بشادى عبد السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - شكاوى الفلاح الفصيح وحكايات الريف بالاوبرا

القاهرة عنوانى يستعرض موروثات الريف وإبداعاته الغنائية على المسرح الصغير

تتوالى انشطة وزارة الثقافة الهادفة لصون الهوية المصرية حيث تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى اللقاء الختامى لسلسلة أرواح فى المدينة خلال عام ٢٠٢٤ ويقدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى فى إطار مشروعه الثقافى" القاهرة عنوانى "وذلك فى السادسة مساء الخميس ١٢ ديسمبر على المسرح الصغير.

ياتى اللقاء تحت عنوان " فلاح كان فايت بيغني " وينطلق بمشاركة فى فعاليات الثقافة للاحتفاء بالمخرج الراحل شادى عبد السلام من خلال عرض الفيلم الخالد شكاوى الفلاح الفصيح كبداية للابحار فى تاريخ الريف المصرى واستعراض مفرداته الإجتماعية والثقافية والفنية ، ويلقى الضوء على مجموعة من الموروثات الغنائية التراثية التى تعبر عن طابعه المتفرد .

يذكر أن سلسلة لقاءات " أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنواني " برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكرى فى دار الأوبرا المصرية .