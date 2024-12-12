انت الأن تتابع خبر «لو عندك امتحان بكره ماتقلقش جبتك الحل!»….اقضي على النسيان وضاعف تركيزك باستخدام هذه الطرق السحرية للتذكر فقط اتبعها وستصبح ذاكرتك أقوى ثلاث مرات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحلم الكثيرون بالحصول على ذاكرة قوية وتركيز عالي، سواء في الحياة الدراسية أو العملية، ومع تسارع نمط الحياة وكثرة المشاغل، يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة النسيان وصعوبة الاحتفاظ بالمعلومات، لذا، من الضروري اتباع عادات وأسلوب حياة يساعدان على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وفي هذا المقال، سنستعرض بعض الطرق البسيطة والفعالة لتحقيق ذلك.

خطوات فعالة لتحسين الذاكرة

للحفاظ على المعلومات واسترجاعها بسهولة، يمكن اتباع هذه النصائح البسيطة:

إضاءة منخفضة واسترخاء: عند المذاكرة أو العمل، يفضل استخدام إضاءة منخفضة وأخذ وقت للاسترخاء لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، وهذا التمرين يساعد على زيادة التركيز وحفظ المعلومات بشكل أفضل.

التخلص من المشتتات: خلال وقت الاسترخاء، حاول عدم التفكير في أي شيء أو الانشغال بالمهام مثل تصفح الإنترنت أو التحدث مع الأصدقاء، والابتعاد عن المشتتات يتيح لعقلك فرصة لمعالجة المعلومات.

أساليب الاسترخاء لتعزيز الذاكرة

يحتاج العقل إلى فترات راحة منتظمة لاستعادة نشاطه، تمامًا مثل شحن الهاتف المحمول، وإليك بعض الأساليب التي يمكن اعتمادها:

الراحة المنتظمة: خذ فترات راحة قصيرة على مدار اليوم، بعيدًا عن أي شيء يشوش تفكيرك.

استراحة أثناء المذاكرة: بعد مراجعة المعلومات لفترة، خذ قسطًا من الراحة لمدة 15 دقيقة على الأقل، مما يساعدك على استرجاع المعلومات بشكل أسرع.

شحن العقل بالطاقة