ملتقى توظيف يوفر ٣ آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - تنظم مديرية العمل بالقليوبية ،تحت رعاية السيد محمد جبران وزير العمل، والسيد أيمن عطية محافظ القليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباحا، يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر المقبل، بنادي سيتي كلوب ببنها، يوفر الملتقي ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب من خلال ٤٠ شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية ، وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أنه على من من يرغب في التقديم على وظائف الملتقى الدخول على الرابط التالي

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfn20G5kZq9Sp.../viewform