الفائز بمركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم: نصيحتي للشباب عليكم بالقرآن فإنه طهارة للنفس وبه سعادة الدرايين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:38 صباحاً - عقدت وزارة الأوقاف المسابقة الحادية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم وبعد التصفيات ، كان لابناء مصر المشاركين فى المسابقه الحظ الأكبر فى حصولهم على المراكز الأولى وبخاصة من العنصر النسائي .

أشادت «حميراء مسعود»، من بنجلاديش، الفائزة بالمركز الخامس في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم بالتنظيم المتميز للمسابقة التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية، وأكدت أن الشفافية الكاملة التي صاحبت جميع مراحل الاختبارات، وبثها عبر منصات الوزارة، تؤكد حرص مصر على نزاهة المسابقة وإبراز قيمها العالمية.

أوضحت حميراء أنه تم ترشيحها للمسابقة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد مشاركتها في المسابقة القرآنية الخامسة للطلاب الوافدين التي نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس، مضيفة أنها أفرزت أربعة من الفائزين الذين تأهلوا لتمثيل بلدانهم في المسابقة العالمية، وهم حميراء مسعود وإم دي ناصر الدين من بنجلاديش، ومحمد مسعود لا ميسومي وخال

كماحققت الفائزه آيه عبد الرحمن ابو زهر الفائزه بالمركز الأول الفرع الثانى فى المسابقه العغالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين من مصر خريجة جامعة الأزهر من الاسرة القرآنيه لها اخت واخ شاركوا العام الماضي بنفس المسابقه ،

واعربت أية فى تصريح لها " لصوت الأمه " على هامش ختام المسابقه . بانها سعيدة جدا بأنها حصلت على الفوز ولم تكنن تتوقع انها تصل للمركز الأول . ووجهت الشكر لاسرتها ومعلميها لوزارة الأوقاف التى قامت على تنظيم هذة المسابقه العالمية .

وعلى جانب آخر قال صالح محمد موسي تهامى الحاصل على المركز الأول فرع ذوى الهمم بالمسابقه العالمية للقرآن الكريم التى اختتمت فعاليتها أول أمس الثلاثاء بدار القرآن بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنه يقضي معظم وقته فى تلاوة القرآن الكريم دون أن يشعر بمملل واعرب عن سعادة بتكرمه من وزير الأوقاف وكذلك يكرم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب ما يقولون فهذا كان من اعظم النعم التى منا الله على بتحقيق حلم عمرى ووجة الشكر لولدى وكل اسرتى ومعلمنى على هذة اللحظات الفارقه فى حياتى وهذا من فضل الله على