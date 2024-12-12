انت الأن تتابع خبر "انسي التجاعيد"..بذور صغيرة سحرية تخلصك من الخطوط الرفيعة في الوجه وتساعد على التفتيح..تعرفي عليها وجربيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن بذور الكتان تعتبر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من مشاكل البشرة، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على افضل وصفة من بذور الكتان للاهتمام بالبشرة والتخلص من كافة المشاكل الموجودة بها من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مقادير تحضير سيروم بذور الكتان للبشرة

يمكنك الحصول على أفضل شد للبشرة من خلال استخدام بذور الكتان والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الهامة للبشرة

وعن مكونات هذه الوصفة فهي عبارة عن:

كوب واحد من المياه.

كبسولة من فيتامين أي.

معلقة كبيرة من جل الصبار.

اثنين ورقة غاز.

خطوات تحضير سيروم بذور الكتان