حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 13-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-12-2024

مهنياً: تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك المهنية، المشاريع العقارية كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.

عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق لها علاقة بالشريك حيّرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور.

صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-12-2024

مهنياً: لا تركّز على عمل واحد، بل انتبه إلى جميع أعمالك وتابع أدق التفاصيل المتعلقة بمشروع تتولى تنفيذه لمصلحة شركة عالمية.

عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.

صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-12-2024

مهنياً: تكون الأمور في العمل هادئة وتسير وفق المخطط المرسوم، وتكون قادراً على التعامل مع المستجدات وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة.

عاطفياً: تجد نفسك أمام التزامات جديدة ووعود قطعتها، ناهيك بمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فتشعر بتعب كبير.

صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-12-2024

مهنياً: يوم جيد وداعم تحت تاثير القمر من العقرب الصديق الذي يقدم لك الاحتمالات الايجابية قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهنية مهمة.

عاطفياً: تمارس سحراً كبيراً على من حولك، وينير لك الحظ الدرب في المجال العاطفي، ويبتسم لك القدر وتحظى بالشخص الذي كنت تحلم به.

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 13-12-2024

مهنياً: المثابرة من أبرز المميّزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.

عاطفياً: الاعتماد على الأحلام الوردية لا يكفي، الشريك بحاجة إلى أمور ملموسة وواقعية ليبادلك الشعور نفسه.

صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13-12-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعداً صادقاً وجواباً على رسالة يتضمن الموافقة على ما طرحته من أفكار بغية دفع عجلة العمل إلى الأمام.

عاطفياً: تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.

صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13-12-2024

مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.

عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.

صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13-12-2024

مهنياً: تطل على يوم جيد جدا يتناغم معك القمر من برجك ويعلن عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة

عاطفياً: تصغي بإمعان شديد إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً.

صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً وقدم لها كل ما يلزم.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-12-2024

مهنياً: تتحوّل أخطاء بعض الزملاء إلى رصيد إضافي لمصلحتك المهنية، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء.

عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.

صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك والابتعاد عن الأجواء الاستفزازية..

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-12-2024

مهنياً: حافظ على أسرار العمل وعلى خططك التي تتبعها في إعداد مشاريعك، يوم حافل بالمفاجآت الايجابية والمكاسب المالية والمعنوية فكن مستعداً لكل جديد.

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-12-2024

مهنياً: يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً.

عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-12-2024

مهنياً: وجود القمر في العقرب الصديق يعطيك نوعية طاقة ممتازة نشيطة مريحة ومربحة سرعة بديهتك تساعدك على تخطي الامتحانات الصعبة

عاطفياً: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصّك.

صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.