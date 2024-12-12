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دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الهدافين بعد الجولة (6)

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف
2- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 6 أهداف
3- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف
4- رافينيا (برشلونة): 6 أهداف
5- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهداف
6- دافيد ستريليتش (سلوفان براتيسلافا): 5 أهداف
7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف
8- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف
9- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف
10- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 5 أهداف
13- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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