نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الهدافين بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف
2- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 6 أهداف
3- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف
4- رافينيا (برشلونة): 6 أهداف
5- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهداف
6- دافيد ستريليتش (سلوفان براتيسلافا): 5 أهداف
7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف
8- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف
9- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف
10- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 5 أهداف
13- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف