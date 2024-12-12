دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الهدافين بعد الجولة (6)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف

2- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 6 أهداف

3- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف

4- رافينيا (برشلونة): 6 أهداف

5- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهداف

6- دافيد ستريليتش (سلوفان براتيسلافا): 5 أهداف

7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف

8- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف

9- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف

10- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف

11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف

12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 5 أهداف

13- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف