مصر والكويت.. مصير مشترك في عالم متغير.. ندوة بنقابة الصحفيين اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس، حوارًا مفتوحًا مع سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم.

صرح بذلك الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية.

وأشار إلى أن اللقاء الذي يقام تحت عنوان "مصر والكويت.. مصير مشترك فى عالم متغير" يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وجهودهما في مواجهة تداعيات ما يدور بالمنطقة الآن والمصالح المشتركة بينهما.

وأكد الزناتي أن هذا اللقاء يعد من اللقاءات المهمة التي حرصت لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين إعدادها لما تمثله الكويت من أهمية كبيرة لمصر بدورها المهم كدولة عربية شقيقة وواحدة من أهم دول الخليج العربى، موضحا أن حالة الحوار مع الأشقاء الآن في ظل الظروف الصعبة التى تعيشها المنطقة هو أمر حيوي وضروري للغاية وتعد واحدة من الأهداف التي تسعى إليها نقابة الصحفيين لتقديم صورة واضحة للرأي العام حول قضايانا العربية والإقليمية.

يقام اللقاء بالدور الثالث بمبنى النقابة بالدائرة المستديرة.