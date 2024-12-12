العالم اليوم - نيسان تلجأ إلى جيريمي بابين لقيادة عملية التحول الشاملة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 07:24 صباحاً - كجزء من خطة إعادة هيكلة شاملة، أسندت نيسان إلى جيريمي بابين، المسؤول عن عملياتها في الولايات المتحدة، مهمة قيادة عملية التحول التي تعتبر حيوية لمستقبل الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها عينت بابين، مديرا تنفيذيا للعمليات في إطار إعادة هيكلة إدارية ضخمة وُصفت بأنها أساسية لعملية التحول..

وتم الإعلان عن هذا القرار في الولايات المتحدة الخميس، مما يعني أن بابين، رئيس لجنة إدارة الأميركتين في نيسان، سيحل محل ستيفن ما، الذي سيتولى إدارة عمليات نيسان في الصين.

وكان قد تم التنبؤ منذ فترة بتغيير ما، بالنظر إلى مشاكل نيسان في السوق الأميركية الرئيسية التي تهيمن عليها مؤخرا شركات مثل تسلا وتويوتا وفورد.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيسان أنها ستخفض تسعة آلاف وظيفة، ما يعادل حوالي 6 بالمئة من قوتها العاملة العالمية، وستقلص طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20 بالمئة بعد أن سجلت خسائر فصلية بلغت 9.3 مليار ين (61 مليون دولار).

وتعتبر هذه الخسائر تراجعا كبيرا مقارنة بأرباح بلغت 191 مليار ين (1.25 مليار دولار) سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت مبيعات الربع المنتهي في سبتمبر إلى 2.9 تريليون ين (19 مليار دولار) مقارنة بـ 3.1 تريليون ين (20.36 مليار دولار).