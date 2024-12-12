العالم اليوم - إسرائيل تقتل شابا في قلقيلية و"تمشّط" بيت لحم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - قتلت قوات إسرائيلية شابا فلسطينيا في مدينة قلقيلية واحتجزت جثمانه، الخميس، حسبما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية.

والشاب القتيل هو محمد براهمة، ويبلغ من العمر 25 عاما، وقتل برصاص إسرائيلي بينما كان يقود سيارته.

وفي السياق ذاته، فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقات على بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، وباشرت عمليات تشميط واقتحامات بحثا عن منفذ هجوم ليل الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن طفلا قتل، بعدما أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته تلاحق المسلح، وأقامت حواجز على الطرق وحاصرت منطقة قريبة من بيت لحم.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش اعتقال منفذ الهجوم بعد أن سلم نفسه، وهو فلسطيني من بيت عوا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسعفون ومستشفى إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 4 على الأقل من بينهم طفل عمره 12 عاما، لقي حتفه لاحقا في مستشفى بالقدس متأثرا بإصابته.

وكانت الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا لأعمال العنف بالفعل قبل اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وازدادت حدتها منذ ذلك الحين.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات متكررة على مدن وقرى الضفة، كما تصاعد عنف المستوطنين اليهود، وفي المقابل زادت وتيرة الهجمات التي يشنها فلسطينيون في الشوارع.