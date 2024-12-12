المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنظم عدداً من القوافل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية للمواطنين ، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى عدداً من القوافل الطبية بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمحافظة كفر الشيخ وذلك فى إطار إستمرار مراحل " حملة بلدك معاك " بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية .

حيث تضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية ، كذلك إجراء المسح الطبى لطلبة المدارس ، كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان ، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ( 11105 ) مواطن من قاطنى تلك المناطق .

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية .