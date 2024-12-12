أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي

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رياض - احمد صلاح - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر،مواجهة هامة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء بعد غد السبت، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، في تمام السابعة مساء بعد غد السبت الموافق 14 من ديسمبر الجاري، وتُلعب المباراة على استاد 974.

ويأمل المارد الأحمر، في تحقيق الفوز وخطف بطاقة تؤهله لنهائي تاريخي يخوضه أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي

كما يأمل المدرب السويسري، في مواصلة كتابة التاريخ مع القلعة الحمراء، بهزيمة الفريق المكسيكي، والعبور للمباراة النهائية أمام ريال مدريد.

ونسلط الضوء خلال السطور التالية على أرقام السويسري مارسيل كولر، منذ أن تعاقد معه النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2022:

خاض 129 مباراة

_ فاز في 93

_ تعادل في 25

_ خسر 11 مباراة

_ سجل لاعبوه 246 هدف

_ استقبلت شباكه 80

_ خرج بشباك نظيفة في 76 مباراة

_ تُوج ب 11 لقب.

قائمة الأهلي فى قطر

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

تصريحات رامي ربيعة