انت الأن تتابع خبر ياسمين رئيس تنتهي من تصوير «رقم سري» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهى الفنانان ياسمين رئيس وصدقي صخر من تصوير مسلسل «رقم سري»، الذي بدأ عرضه على قناة «dmc» ومنصة «watch it» الإلكترونية.

يشاركهما في البطولة، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي.

في سياق آخر، يعرض لياسمين رئيس الأسبوع المقبل فيلمها الجديد «الهنا اللي أنا فيه»، والذي يضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، ومن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

على جانب آخر يعرض للفنان صدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من «بودكاست كلام عائلي»، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.