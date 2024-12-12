الرياضة

برشلونة ينسحب من صفقة ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينسحب من صفقة ريال مدريد في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الدولي الكندري ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني والذي أشرف على تدريب ديفيز عنجما كان مدربًا للعملاق البافاري كان يرغب في ضم اللاعب إلى صفوف برشلونة.

وأضافت التقارير، حلم فليك بضم ديفيز إلى برشلونة تبدد في ظل عدم قدرة النادي الكتالوني على منافسة ريال مدريد في تلك الصفقة، في ظل الأزمات المالية التي يُعاني منها البرسا.

ويتابع برشلونة أليكس فالي لاعبه المعار إلى سيليتك، بالإضافة إلى عدة لاعبين آخرين على رأسهم كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي، وذلك من أجل تدعيم هذا المركز.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا