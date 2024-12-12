نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد مجدي كان يعلم برحيل جوميز وقرار الإدارة بالإبقاء عليه كارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مجدي مدرب الزمالك كان يعلم برحيل جوزيه جوميز عن الفريق ومتفق على كل شروطه الشخصية مع نادي الفتح السعودي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كارثة كبرى من مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على أحمد مجدي في قيادة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي أمام عدد كبير من الجماهير".

وأضاف:" قرار غريب من مجلس الإدارة بالإبقاء على مدرب بيرحل عن الفريق مع المدير الفني في توقيت صعب على نادي الزمالك".

وأكمل: "هناك العديد من أولاد النادي يتمنون بل ويحلمون بتواجدهم في منصب أحمد مجدي".