رئيس الأبنية التعليمية يتفقد أعمال الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بالهيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تفقد اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال امتحان شغل وظائف مهندسين وعمال بالهيئة، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لجهاز التنظيم والإدارة .

وكان جهاز التنظيم والإدارة قد أعلن خلال شهر أغسطس المقبل عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة من المهندسين والعمال، حيث تضمنت المسابقة الإعلان عن عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و 20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

كما تضمنت عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

واستمع اللواء يسري عبدالله إلى آراء عدد من المتقدمين والمتقدمات عقب انتهائهم من آداء الامتحان الإلكتروني، والذين أعربوا عن رضاهم عن حسن الاستقبال والتنظيم، كما اعربوا أيضاً عن إعجابهم بفكرة الامتحان الإلكتروني ورضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث الاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف بعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة، وطالبوا بأن يتم وضع اسئلة تخصص العمارة بالنسبة لوظائف الهندسة باللغة العربية، وفقاً للغة الدراسة بكلياتهم. التنظيم والادارة،الأبنية التعليمية،وظائف