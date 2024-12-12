انت الأن تتابع خبر كانتي: السعودية ستُقدم نسخة فريدة غير قابلة للنسيان من كأس العالم (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنأ النجم الفرنسي بصفوف الاتحاد، نجولو كانتي، المملكة بفوزها باستضافة كأس العالم 2034.

وقال كانتي، خلال رسالة مصورة نشرتها حسابات الاتحاد عبر منصاتها بمواقع التواصل مساء الأربعاء:"أُهنيء الشعب السعودي بالفوز باستضافة كأس العالم 2034 أنا من متأكد من قدرة المملكة على تقديم نسخة فريدة وغير قابلة للنسيان من كأس العالم".

يذكر أن الملف الذي تقدمت به المملكة حصل على أعلى تقييم بتاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم 419.8 من 500 في إنجاز يعكس نقلة النوعية للمملكة وفق رؤى ومستهدفات واضحة وشاملة حملتها رؤية السعودية 2030.

| كانتي: نسخة فريدة للمونديال ينتظرها العالم في#السعودية34 #أهلاً_بالعالم #معاً_ننمو pic.twitter.com/ZONJYn8qsc— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad)