الرياضة

الأهلي يفاجئ جماهيره في قطر بهذا القرار قبل مواجهة باتشوكا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام بتسليم النادي الأهلي حصته في تذاكر مباراة كأس التحدي ضد فريق باتشوكا المكسيكي.

خالد الغندور: الأهلي يهدي جماهيره 2500 تذكرة لمباراة باتشوكا في كأس التحدي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم تسليم الأهلي عدد 2500 تذكرة والنادي قرر إعطاء التذاكر بالكامل لرابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر للاستفادة من عددهم الكبير وكتعويض لكل أعضاء الرابطة إلى ملحقوش يحجزوا تذاكر المباراة".

واختتم:" رابطة الأهلي في قطر استقبلت الفريق أمس استقبال كبير من باب المطار إلى فندق الإقامة وهناك دعم كبير من الرابطة لفريق الأهلي استعدادًا لمباراة باتشوكا".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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